Gemeente Bergeijk pakt bewoning campingplaatsen Zwarte Bergen niet aan

Als één van de redenen geeft burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk dat de camping in Luyksgestel op dit moment al ontmanteld wordt en per 1 april 2021 helemaal stopt. Van de 352 jaarstandplaatsen zijn er nu nog zo'n 100 in gebruik. „Permanente bewoning in beeld krijgen is een complexe en arbeidsintensieve klus. Daar hebben we zelf de capaciteit niet voor, daarvoor moet je mensen inhuren. Dan ben je zo een jaar onderweg en dan is de camping dicht. Dat is vrij zinloos.” Bovendien is het aantal arbeidsmigranten dat permanent op De Zwarte Bergen verblijft volgens Callewaert ‘niet schrikbarend’.