Gemeente Bergeijk: 'Stortplaats Dopheidedreef vormt geen risico'

Dat er ooit een stortplaats aan weerszijden van de Dopheidedreef heeft gelegen, dat wist de gemeente Bergeijk al. Vorig jaar is het ene terrein afgegraven. Daar was een goede reden voor. Het betreffende perceel was verkocht. De gemeente had zich destijds niet gerealiseerd dat de nietsvermoedende koper er een stortplaats bij kreeg.