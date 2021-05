Gemeente Eersel geeft zo'n miljoen euro uit om weg Stokkelen verkeersveiliger te maken

EERSEL - De werkzaamheden om de rijbaan Stokkelen in Eersel tussen de Hazenstraat en Diepveldenweg veilig in te richten en de fietspaden naast Stokkelen te asfalteren tussen de Hazenstraat en de gemeentegrens Bergeijk kosten bijna een miljoen euro. In juni starten de werkzaamheden.

De communicatie over de plannen voor de verkeersmaatregelen is niet verlopen zoals het hoort, beaamt wethouder Steven Kraaijeveld tijdens de raadsvergadering. ,,De inspraak is niet zo gegaan zoals het hoort. Het is niet voor niets een spoedprocedure geworden.” Zo is er wegens corona geen inspraakavond georganiseerd.

Vier wegversmallingen, drie verhoogde kruispunten

Het is een spoedprocedure geworden om de werkzaamheden nog voor de zomer te voltooien. De weg is al afgesloten in verband met het project Diepveldenweg en de aanleg van de fietstunnels. Stokkelen wordt ingericht als 60 kilometer per uur weg. Er komen vier wegversmallingen en drie kruispunten worden verhoogd. Ook wordt een gedeelte van de fietspaden geasfalteerd. De verkeersremmende maatregelen moeten het sluipverkeer beperken en de verkeersveiligheid verhogen.

Over Stokkelen is in het verleden al gesproken, maar de bewoners zijn pas vrij recent op de hoogte gebracht van de huidige plannen. Als Jos Heezemans, fractievoorzitter van Eersel Samen Anders, tijdens de raadsvergadering op 20 april geen inlogproblemen had gehad, dan was het agendapunt over de verkeersmaatregelen aan de Stokkelen in Eersel al besproken geweest voordat buurtbewoners via een brief eind april op de hoogte waren gebracht.

Niet op de agenda

Het agendapunt was destijds op een laat moment aan de conceptagenda toegevoegd, zonder dat het in de commissievergadering was besproken. Dat stuitte op bezwaar van Henri Wijnands van Kernbeleid. Er volgde een stemming of het punt wel of niet op de agenda kwam. Omdat Heezemans niet mee kon stemmen, staakten toen de stemmen en verdween het punt op 20 april van de agenda.

Daardoor moest het op een later moment worden besproken. Dat bood de mogelijkheid voor insprekers. Vier mensen maakten daar gebruik van. Ze gaven aan zich onder andere zorgen te maken over de verhoging, de breedte van de versmalling in verband met landbouwvoertuigen die er moeten passeren, de plaats van de wegversmallingen en de oversteek bij Plaatse.

Aanpassingen tijdens werkzaamheden

Wethouder Kraaijeveld gaf aan dat er overleg komt en dat er tijdens de werkzaamheden nog zaken kunnen worden aangepast. ,,Daar waar het kan komen we de bewoners tegemoet over de ligging en de breedte van de versmalling.” Ook gaf hij aan dat er al rekening gehouden wordt met de plaats waar in de toekomst zebrapaden moeten komen.

De raad stemde unaniem in met het beschikbaar stellen van bijna een miljoen euro, zodat er met de werkzaamheden kan worden gestart. Het geld is nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente kan in aanmerking komen voor subsidies van de provincie. Eerder was er al 100.000 euro voor de voorbereiding vrijgegeven.