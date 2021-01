Gemeente Eersel krijgt tijd om gebreken te herstellen

Woon- en leefklimaat en verkeersveiligheid

In een tussenuitspraak heeft de rechter geoordeeld dat het besluit van de gemeente om een vergunning te verlenen voor de huisvesting op een aantal punten gebreken vertoont. Er is door de gemeente onvoldoende gemotiveerd dat met de verleende vergunning geen sprake zal zijn van negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat. Zo is niet vastgelegd dat er 24 uur per dag, zeven dagen in de week een beheerder in het pand aanwezig moet zijn. Ook bestaan er onduidelijkheden over de verkeersveiligheid. Van de beoordeling van een verkeerskundige staat niets op papier. Het is dus niet duidelijk wat de huidige verkeersdruk is en wat de verwachte toename is. Daardoor valt niet te beoordelen of de Dalemsedijk het extra verkeer veilig kan verwerken.