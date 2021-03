Gemeente Eersel roept hulp in bij zaak Breemakkerweg

EERSEL/KNEGSEL - Onafhankelijke procesbegeleider moet ervoor zorgen dat Breemakkerweg 5 in Knegsel ook door toekomstige eigenaren als woonhuis kan worden gebruikt.

De gemeente Eersel heeft een onafhankelijke procesbegeleider ingeschakeld in het dossier Breemakkerweg 5. Zijn taak is om de motie uit te voeren die het college heeft gekregen voor het realiseren van een objectgebonden overgangsrecht (OGO) voor de Breemakkerweg 5 in Knegsel.

Jarenlange juridische strijd

Jarenlang is over de bestemming van de vakantiewoning van Wil Gijsbers een juridische strijd gevoerd. Hij vindt dat zijn woning in het bestemmingsplan van de gemeente onterecht als vakantiehuis te boek staat. Gijsbers wilde dat zijn woning een woonbestemming zou krijgen, maar kreeg van de rechter geen gelijk.

Hij mag wel in het huis blijven wonen, maar kan het alleen als vakantiehuis verkopen. Daardoor is het aanmerkelijk minder waard. In januari dachten de coalitiepartijen Eersel Samen Anders (ESA) en VVD het probleem te kunnen oplossen met een OGO. Dan kunnen toekomstige eigenaren de vakantiewoning ook als woonhuis gebruiken. De motie kreeg een meerderheid, met de steun van Kernbeleid.

Kleine kans van slagen

Ruim vijf jaar geleden kwam de OGO ook al ter sprake, maar werd toen juridisch gezien niet als haalbaar geacht. Wethouder Steven Kraaijeveld ontraadde de motie, omdat hij de kans van slagen klein acht. Volgens provinciale regels mogen geen nieuwe burgerwoningen in het buitengebied ontstaan. ,,De provincie kijkt of het plan (opnemen OGO, red.) daadwerkelijk strookt met de provinciale belangen en kan eventueel in beroep gaan als dat niet het geval is”, laat een woordvoerder van de provincie weten.

Alleen is niets doen en de motie naast zich neerleggen ook geen optie voor de wethouder. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de procesbegeleider is ingeschakeld, omdat het om een langlopend dossier en een juridisch complexe situatie gaat. Daarom is gekozen voor een ervaren procesbegeleider die het vertrouwen heeft van zowel de gemeente als de familie Gijsbers.

Over de kosten die zijn gemoeid met het aanstellen van de procesbegeleider doet de gemeente geen mededelingen.