EERSEL - De gemeente Eersel staat er financieel goed voor, maar om alle wensen te kunnen realiseren, zoals een nieuw zwembad, moet er wel een flinke greep uit de reserves worden gedaan. Volgens wethouder Steven Kraaijeveld is dat geen probleem, want die worden ook weer aangevuld.

De gemeente Eersel heeft afgelopen jaar minder uitgegeven dan er is binnengekomen. Aan het eind van het jaar bleef er ruim 5,1 miljoen euro over. Dat is meer dan de ruim 1,4 miljoen euro waarop was gerekend. Mede dankzij de verkoop van bouwgrond viel het bedrag hoger uit.

Niet alle plannen konden worden uitgevoerd

Ook bleef er geld over omdat niet alle plannen vorig jaar zijn uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet alle coronagelden uitgegeven. Geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld als compensatie voor gemaakte kosten en misgelopen inkomsten als gevolg van corona. Dat geld is doorgeschoven naar dit jaar.

In eerste instantie zag het er voor de komende jaren minder florissant uit. Als de gemeente al zijn plannen voor de komende jaren uit wilde voeren dan was er over het jaar 2023 een tekort van ruim 32.000 euro, oplopend naar een tekort van ruim 2,3 miljoen in 2026. Omdat de gemeente de komende jaren meer geld van het rijk krijgt dan was opgenomen, blijft er in de jaren 2023-2025 jaarlijks tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro over.

Ozb-belasting

Een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) is dus niet nodig om een sluitend huishoudboekje te krijgen. Wel is er indexatie van 1,5 procent opgenomen.

Alle ambities die de gemeente heeft kunnen worden gerealiseerd volgens wethouder Kraaijeveld. ,,Wij vinden alles dat in de voorjaarsnota staat noodzakelijk. Partijen in de gemeenteraad kunnen andere keuzes maken, maar financieel is het haalbaar.”

10 miljoen euro uit de reserves

Wel wordt er een flinke greep gedaan uit de reserves. Er wordt een bedrag van 4,8 miljoen euro opzijgezet, maar de resterende 10 miljoen euro wordt zo goed als helemaal uitgegeven als het aan het college ligt. Ook het gedeelte van de 4/8 variant, een extra spaarbedrag dat de afgelopen jaren steeds naar de volgende raadsperiode doorschoof.

,,We geven geen geld uit dat er niet is. Daarnaast krijgen we de komende jaren ook weer geld binnen. Zo’n 10 miljoen euro wegens de verkoop van grond, zoals Meerheide en het KBP. Dat geld hebben we nog niet, maar het is wel een zekerheid dat het er aan komt. En begrotingstechnisch blijven er de komende jaren ook nog meerdere miljoenen over. Op die manier bouwen we weer reserves op.”

Niet blij

Dat oppositiepartijen niet blij zijn met het afschaffen van de 4/8 variant begrijpt Kraaijeveld wel. ,,Alleen toen het is ingevoerd moesten we zwaar bezuinigen. Toen mocht je nog exploitatietekorten aanzuiveren met reserves. Dat mag nu niet meer. Dus waar we toen bang voor waren, kan niet meer. We zijn geen spaarclub en willen het geld maatschappelijk laten renderen, bijvoorbeeld met een zwembad en fietsverbindingen.”

Of de gemeenteraad het daarmee eens is of dat ze liever dingen niet zien gebeuren of juist andere wensen hebben, kunnen ze op 5 juli aangeven tijdens de raadsvergadering.