Gemeente hakt knoop door: dit jaar geen kermis in Oirschot

OIRSCHOT - Gemeente zet streep door Oirschotse kermis vanwege coronamaatregelen. Beslissing over kermis in Spoordonk (oktober) valt binnenkort.

De kermis in Oirschot gaat definitief niet door. De gemeente heeft besloten dat het organiseren van het vijfdaagse evenement eind september niet haalbaar is met de huidige coronamaatregelen. Eerder ging er al een streep door de kermis in Middelbeers.

De kermis in Oirschot wordt altijd gehouden op de Markt in het centrum, met veel terrassen en cafés eromheen. Die combinatie met de horeca maakt het extra complex, stelt verantwoordelijk wethouder Esther Langens. ,,Het is niet de kermis op zichzelf die alleen het probleem vormt. De samenkomst van veel mensen op de terrassen en bij de cafés brengt nog het grootste risico met zich mee. Als gemeente heb je de bredere verantwoordelijkheid om ook dat mee te nemen in de overwegingen.”

Gezocht naar alternatieve locaties

De gemeente heeft lang gezocht naar manieren om de kermis te kunnen laten doorgaan. Zo zijn veel alternatieve locaties onderzocht; plekken die minder in de buurt van horecagelegenheden liggen. ,,Van de Kemmer tot het buitengebied, we hebben veel locaties serieus bekeken. Maar nergens vonden we de oplossing, overal zitten haken en ogen aan”, zegt Langens.

Volledig scherm Ter illustratie © Thinkstock

In het buitengebied heb je bijvoorbeeld te maken met de ondergrond, die bij slecht weer voor problemen kan zorgen. Op andere plekken lukte het om andere redenen niet, zoals bereikbaarheid en de impact op de omgeving. Langens: ,,Je hebt ook te maken met de kermisexploitanten zelf, die natuurlijk wel op een zichtlocatie willen zitten.”

Voor exploitanten erg zuur

Langens realiseert zich dat de beslissing erg zuur is voor de exploitanten. ,,Het is spijtig. Ze hebben zich in overleg met ons echt hard gemaakt voor de doorgaan van de kermis. Qua protocollen en draaiboeken hebben ze er alles aan gedaan.”

De kermis in Oirschot zou gehouden worden van 26 tot en met 30 september.

Quote Als Spoordonk tot een concept kan komen waar we ook als gemeente blij van worden, dan denken we graag mee Esther Langens, Wethouder Oirschot

Over de kermis in Spoordonk is nog geen ei gelegd, maar ook die zal zeker niet in de bekende vorm doorgaan. Ook hier mag er geen combinatie liggen met de horeca en ook grote attracties, zoals de botsauto’s, zijn niet toegestaan, zo is besproken. ,,Als de organisatoren in Spoordonk met die voorwaarden toch tot een concept kunnen komen waar we ook als gemeente blij van worden, dan willen we graag meedenken”, zegt Langens.

Uiterlijk begin volgende maand wordt daar een besluit in genomen. De kermis van Spoordonk staat op de agenda voor 9, 10 en 11 oktober.