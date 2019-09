Gemeente Reusel-De Mierden legt eigen raadslid dwangsom op

De mestverwerking en het luchtwassysteem zijn niet in orde, de uitstoot van ammoniak is hoger dan toegestaan en er staan silo's op het perceel aan ‘t Holland in Reusel waarvoor geen vergunning is. Als die overtredingen niet opgelost worden, kan dat varkenshouder Van Limpt 84.900 euro per week aan dwangsommen kosten, tot een maximum van ruim vijf ton.