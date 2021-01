Gemeente Reusel eist 170.000 euro van varkensboer en oud-raadslid

Maximaal één gast in huis? Wat vindt u daar van?

21 januari EINDHOVEN - De avondklok deed de afgelopen dagen het nodige stof opwaaien, op straat, in de (social) media en in de politiek. De nieuwe beperking van het aantal bezoekers thuis kreeg minder aandacht. Het dringende advies van het kabinet is nu om per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder thuis te ontvangen. Wat vindt u daarvan?