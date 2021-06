Gemeente verzwijgt dat Bergeijks bedrijf vier keer meer mest bewerkte dan is toegestaan

Mogelijk kinderdag­ver­blijf in oude jongens­school Westerho­ven

22 juni WESTERHOVEN - In de onlangs verkochte oude jongensschool in Westerhoven komt mogelijk een kinderdagverblijf. Peter Bierens en Femke Bierens-Claas uit Knegsel hebben aan de Duizelseweg in Knegsel al een kinderdagverblijf Kiboekoe en willen ook in de oude Sint-Servatiusschool in Westerhoven een tweede groene vestiging starten.