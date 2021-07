Gemeenten laten arbeidsmigrant steeds vaker toeristenbelasting betalen, maar is dat wel eerlijk?

Bladel overweegt belasting voor arbeidsmi­gran­ten

16 juni BLADEL - Het college van Bladel wil het aan de gemeenteraad overlaten of arbeidsmigranten belasting moeten gaan betalen. Als dat zo is, wordt dat geen forensenbelasting, maar een uitbreiding van de toeristenbelasting. Een migrant die drie maanden in Bladel is, betaalt dan ruim vijftig euro per maand.