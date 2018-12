Gemoedelijkheid met een grote G op Elsom Winterfestival

De eerste editie van het Elsom Winterfestival in Reusel straalde veel uit, de gemoedelijkheid was overal in aanwezig. “Het blinkt hier uit in gezellig kletsen en jezelf laten gaan, zeggen de vriendinnen Kim Wouters (21, Eersel) en Jenny Hendriks (18, Bladel). “Wij houden van hardcore en het kan ons niet hard genoeg gaan,” zegt Kim. Ze kent haar vriendin van de Pius X en samen gaan ze graag naar een festival. “Dit is gemoedelijker dan de hele grote festivals en prettig vertoeven want we kennen er veel mensen,” legt Jenny uit.

Zij wil het festival graag mee afsluiten en is van plan om na 01.00 uur nog de afterparty in de Elsombrero te bezoeken. Voor Kim is het sluitingsuur van het festival op de Wilgenspot ook meteen het einde, omdat ze zelf in de horeca werkt en op zondag weer aan de bak moet. “Het is fijn als die gemoedelijkheid ervaren wordt,” zegt Nick de Laat van de organisatie. “We moeten superveel regelen en in het oog houden, maar we hopen dat de bezoekers daar niet al te veel van merken,” zegt hij.

Groot succes

Jan en Thijs Daniels, die vanaf 1 november de nieuwe eigenaren van de Elsombero zijn, wisten al bij hun overname dat dit winterfestival in de pijplijn zat. “We hebben al enkele jaren ervaring met Elsom Open Air in het voorjaar,” legt De Laat uit. Dat is nog steeds een groot succes en we hoorden geluiden dat zoiets in de winterperiode gemist werd. We hebben nu vanuit Inside-Out events de handen ineengeslagen met de Elsombrero en het draait meteen als een tierelier.”

Diverse vrijwilligers leveren hand en spandiensten, zoals de leden van de carnavalsgroep Big Smiles die helpen bij de opbouw en het afbreken.