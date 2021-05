Genoeg parkeerplaatsen in winkelgebied Bladel

BLADEL - De gemeente heeft de knoop doorgehakt: In het winkelgebied van Bladel zijn voldoende parkeerplaatsen, ook als de Van de Huijgevoort Groep met zijn supermarkt in de Posthof start. Een grote groep ondernemers in het Bladelse centrum is de mening toegedaan dat dat niet zo is.

Zij maakten bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning die de gemeente had afgegeven aan Van de Huijgevoort. Een van de aspecten van een supermarkt in de Posthof is de vraag of er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving zijn. Diverse Bladelse ondernemers, onder wie die van de Sniederspassage (Albert Heijn) maar ook in de Sniederslaan, betwijfelen dat. Zij schakelden het bureau Goudappel Coffeng in dat de zaak onderzocht.

Het gaat om het centrumgebied gelegen tussen de Europalaan en het Burgemeester Van Houdtplein, waar de Markt en de Sniederslaan middenin liggen. De noord- en zuidbegrenzing liggen bij de Beatrixlaan, De Korte Vore en de Victor de Bucklaan. Als de parkeerdruk 85 procent is, is er niets aan de hand. De tellingen van Goudappel wezen uit dat de zaterdag zou gaan pieken met 95 procent. Voor het bureau zou de parkeersituatie op zaterdag, maar ook tijdens de weekmarkt, onacceptabel worden als de super van de gebroeders Van de Huijgenvoort eenmaal zijn poorten zou hebben geopend.

Die kwamen op hun beurt met een tegenonderzoek van het bureau Arup. De Posthof bestond voorheen uit een kleine Aldi en enkele andere winkels. Die zijn vertrokken. De ruimte van de super is tijdelijk verhuurd aan een fietsenzaak. Vande Huijgevoort wil de plek van de vroegere Aldi invullen met een supermarkt, maar daar ook uitbreiden. Dat gaat ten koste van nu leegstaande winkels.

Arup redeneerde dat er op de plek van de Posthof ooit al een super en winkels hadden gezeten. Dat leidde ook niet tot problemen. Het bureau heeft ook berekend wat dat betekent voor de nieuwe situatie. De piek ligt op de zaterdagmiddag, als de supermarkt 63 parkeerplaatsen ‘vraagt'. In de oude situatie van de Posthof met volledige bezetting van de winkelruimte zou die vraag op 51 liggen.

De weekmarkt in Bladel.

Volgens Goudappel Coffeng zou de situatie in het centrum onacceptabel worden. Arup bestrijdt dat. De Posthof ligt niet midden in het centrum, maar aan de rand daarvan aan de westkant. Bezoekers van de supermarkt zoeken een plekje ergens daar in de buurt, op een loopafstand van hooguit 400 meter. Arup betoogt dat in die situatie de parkeerdrukte in het Bladelse centrum nooit de grens van 85 procent overstijgt. Goudappel reageerde daar weer op met de opmerking dat Arup de woonstraten meerekent rond de Posthof. Kritiek was er ook op de tellingen. Arup is aan het werk geweest tijdens de pandemie, de periode dat veel winkels gesloten waren. Dan wordt er sowieso minder geparkeerd, vond Goudappel.

Bladel neemt echter het standpunt van Van de Huijgevoort en bureau Arup over. Voor de gemeente is 85 procent parkeerbezetting geen max. Zelfs bij 95 procent zijn er nog vrije parkeerplaatsen. De gemeente vindt de bezwaren daarom niet terecht. De parkeerdruk in de nieuwe situatie is acceptabel, zo vindt Bladel.

De Markt in Bladel.