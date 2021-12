Georgische lesbienne mag in Riethoven logeren bij Ria en Jacqueline; wachten op goed nieuws over asielaanvraag

RIETHOVEN - In Georgië was ‘Anna’ haar leven niet zeker. Ze werd met de dood bedreigd omdat ze lesbisch is. Afgelopen zomer vluchtte ze naar Nederland. Maar haar eerste asielaanvraag werd afgewezen en ze mocht ternauwernood een nieuwe aanvraag doen. In afwachting van een nieuwe beoordeling woont ze nu tijdelijk bij het gezin Luichies in Riethoven.