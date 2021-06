Ger de Wind (1932-2021) had achteraf liever schrijver willen worden; met zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog bereikte hij ook de jeugd

In HerinneringKNEGSEL - Na zijn pensioen bij Philips vond Ger de Wind (1932-2021) als het ware een tweede leven: hij ging studeren en schrijven, vooral over zijn oorlogsherinneringen en over internationale politiek. Hij had een grote drang om de jonge generaties te vertellen wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, en was iemand die graag de boel bij elkaar hield. Hij stierf thuis in Knegsel, omringd door zijn vrouw en (klein)kinderen.