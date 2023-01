Gerrit van den Hurk (1943 - 2023) was een smaakmaker en een bindende factor

Reconstruc­tie aan Kempenweg: geen buslus maar een fietslus én nieuwe bushaltes

OIRSCHOT - Wie Oirschot in- of uitrijdt via de Kempenweg kan er niet omheen, twee grote reclameborden langs de weg kondigen de reconstructie van die weg aan. En daar is tot halverwege 2023 hinder door te ondervinden.

16 januari