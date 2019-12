Geslaagd Kerstpakken Parkoers in Middelbeers: ‘Ook bij de kerstpakken neerzitten is geen optie’

Een groep kerstmannen en -vrouwen houdt zich tijdens de warming-up op het Doornboomplein nog een beetje afzijdig bij het oude gemeentehuis en warmt zich liever bij een knetterende vuurkorf. Tom Bodde lacht: ,,Een mooi stukje recycling: het is één van de bomen die gerooid werden voor de renovatie van het plein. Vorig jaar had mijn vrouw een stalletje met zelfgemaakte kerstkaarten, maar nu wilden we ook weleens meelopen. In de omgekeerde richting natuurlijk, zo tegendraads zijn we wel!"

Hartverwarmend

Jochem van Hattum draait mee in de organisatie. Zijn vader Jo, die lijdt aan Parkinsonisme, was drie jaar geleden een van de initiatiefnemers van het Kerstpakken Parkoers ten bate van ALS en Parkinson/Parkinsonisme. ,,Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen dit in het dorp oppakken. Ook al die verenigingen en bedrijven die langs de route hun best doen om er een mooie happening van te maken. Mijn vader gaat zichtbaar achteruit en het kost hem veel kruim. Maar hij is er toch weer bij: het is voor hem geen optie om bij de kerstpakken neer te zitten. Een beetje een flauw woordgrapje, maar het klopt wel.”

In de Anjerstraat wordt een ultrakorte eenakter opgevoerd door toneelclub Keskenoate, een hilarische bewerking van het verhaal van het kerstkindje. In ontmoetingscentrum Ons Mevrouw laat seniorenkoor Zang Doet Leven ,,De herdertjes lagen bij nachte" klinken bij de chocomel. Voor de lopers is er eigenlijk geen honderd meter zonder vermaak. Sam Reijrink (10) uit Oostelbeers bekent: ,,Ik loop al drie jaar mee. Voor de gezelligheid, maar ook wel voor de snoepjes."

Solex

Solexclub de Beerzen presenteert zich met een kerstmanpop die rondjes rijdt op een kleurige Solex. In de basisschool De Beerze laat muziekvereniging De Vriendschap honderden bezoekers meedoen aan een stoelendans met Eftelingliedjes. Malon van Kollenburg (24) loopt de route met drie vriendinnen. ,,Leuk om na twaalf jaar weer eens in mijn oude school binnen te komen", vindt ze.