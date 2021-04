Gesteggel over brug Heike in Vessem

VESSEM - Is brug Heike in Vessem een monument of niet? Het antwoord op die vraag is van belang voor de toekomst van de brug.

Over de vraag of de brug een monument is of niet verschillen het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Eersel van mening met heemkundevereniging De Hooge Dorpen. Het college ziet de brug, die vermoedelijk rond 1881 is gebouwd, niet als monument en wil de brug slopen en in oude stijl herbouwen. De heemkundevereniging heeft eerder aangegeven de brug als monument te zien en wil dat de gemeente kiest voor renovatie.

Verzwakt

Brug Heike over de Kleine Beerze in Vessem is een gemetselde boogbrug, maar de brug is verzwakt. Sinds augustus vorig jaar is de brug afgesloten voor zwaar verkeer, omdat bij inspectie was gebleken dat het metselwerk van de boogconstructie was vergaan. Daardoor is de draagkracht verminderd.

Er is onderzoek gedaan naar vijf varianten hoe de brug kan worden hersteld. Een van de opties is vervallen, omdat het waterschap daarmee niet akkoord ging. Bij twee andere varianten gaat het om restauratie, waarbij in de ene optie de lastbeperking van kracht blijft en in de andere niet. Daarnaast zijn er twee mogelijkheden waarbij de brug wordt vervangen, al dan wel of niet in de oude stijl.

Zeldzaamheid

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden van de gemetselde boogbrug. Die bezit de brug, maar de brug is niet meer origineel. In de loop der jaren zijn er wijzigingen aangebracht die afbreuk doen aan de gaafheid van de brug. Aan de onderkant is de brug wel origineel. Destijds was het type brug een vaker voorkomend type, maar in de gemeente Eersel is het de enige gemetselde boogbrug. Daarom is er ondanks de wijzigingen sprake van een zeldzaamheid op lokaal niveau.

Het college betwist de cultuurhistorische waarden van de brug niet, maar ziet het niet als monument. In het rapport staat het niet expliciet genoemd, maar wethouder Steven Kraaijeveld concludeert dat het niet monumentwaardig is.

Faunapassage

De voorkeur van het college gaat uit naar wat in het onderzoek een prefab betonnen Romaanse brug met faunapassage wordt genoemd, omdat de brug dan weer toegankelijk is voor zwaar verkeer, er een faunapassage kan worden geïntegreerd en het goedkoper is. De kosten van deze mogelijkheid zijn 220.000 euro, maar er hoeven geen faunaroosters van in totaal 40.000 euro meer in het wegdek te worden opgenomen. Als er gekozen wordt voor restauratie, waarbij er geen lastbeperking meer is, zijn de kosten 300.000 euro.

Er is een sloopvergunning aangevraagd, maar of de brug gesloopt gaat worden is nog niet zeker. De monumentencommissie kan nog adviseren om de brug toch als monument aan te wijzen. Ook als de sloopvergunning wel wordt afgegeven, is de sloop nog niet definitief. De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing.