Gestolen auto op A67 ingesloten door politie: inzittende naar spoedeisende hulp

Traditie in Wintelre: verkoop haardhout voor goede doelen

14:29 WINTELRE - Het is een jarenlange traditie in Wintelre: voor de 46ste keer vond vrijdag de veiling van open haardhout plaats bij Bosschuur De Meren, aan de Merenweg, vlabij de voetbalvelden van DEES. Het gaat hier om verkoop van resthout dat overblijft na het snoeien en kappen van gemeentelijk bos, in het kader van bosbeheer.