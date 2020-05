Gestolen Eerselse schapen van Domein Oogenlust weer terecht

Directeur Wim van Dijk had de hoop op de terugkeer van zijn schapen al bijna opgegeven toen hij zondag een opmerkelijk telefoontje kreeg van een Drentse schapenhandelaar. ,,Hij kwam met de mededeling dat hij waarschijnlijk onze zes schapen bij hem had staan.”

Aangeboden

De dieren waren de man ‘via via’ aangeboden, en hij had besloten de schapen te kopen. ,,Hij had de schapen alvast meegenomen, en zou later betalen. Maar hij kwam er al snel achter dat de dieren gestolen moesten zijn.” Via de nummers op de oormerken van de schapen kon de handelaar achterhalen dat de dieren eigenlijk in Eersel thuishoorden. Na enig speurwerk kon de handelaar uiteindelijk Van Dijk bereiken. ,,Hij vertelde me dat hij aangifte heeft gedaan bij de Drentse politie van deze heling.”