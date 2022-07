Getalenteerde muzikanten en Lalla Weiss op Gypsy Roots Festival in Westelbeers

Dat maakte dat het festival weer op de kaart werd gezet. Omdat het tijdens de coronatijd niet plaats kon vinden, waren Sinti en Roma en andere bezoekers zeer content om het zonnige festival weer te kunnen bezoeken.

Ze werden vermaakt door topmuzikanten zoals Eva van der Sterren, een jong viooltalent met lef en zigeunertemperament: ,,Ik speel vandaag Slavische muziek gecombineerd met jazz, met eigen composities en originele arrangementen”. Zangeres Melinalida Moro was net op het terrein en mocht bijna direct het podium betreden: ,,Mijn voorouders zijn Sinti en mijn opa was een hele goede violist. De muziek heb ik van jongs af aan meegekregen. Ik ben vooral gecharmeerd van muziek waar veel gevoel in zit”, zegt Moro.

Dochter van Sinti-leider

Verder kon Lalla Weiss natuurlijk niet ontbreken op het festival. De Nederlandse activiste en bestuurder zet zich in voor de rechten van de Sinti en Roma in Nederland. Ze is de dochter van Sinti-leider Hannes Weiss. Ze woont al vanaf haar elfde in Best. Ondanks de machocultuur van de Sinti en Roma, ontwikkelde zij zich tot een van de meest vooraanstaande Sinti- en Romaleiders in Nederland.

Weiss stond aan de wieg van de Stichting Landelijke Sinti/Roma Organisatie. ,,De directe aanleiding voor de oprichting van deze belangenorganisatie was dat de Sinti en Roma in Nederland nog altijd niet erkend waren als oorlogsgetroffenen”, vertelt Weiss. ,,Ik onderhandelde en in 1999 werden we eindelijk als zodanig erkent door de regering Kok.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een van de kramen tijdens het Gypsy Roots Festival © Juan Vrijdag / DCI Media

Nu officieuze woordvoerder

,,We huilden destijds allemaal, dat dit bewerkstelligd was”, zegt organisator Aart Hop. ,,Als compensatie werd ons in 2000 de bekende 30.000.000 gulden toegewezen”, vertelt Weiss verder. ,,Dit hebben we ingezet voor onder andere scholing, emancipatie en werkgelegenheid voor de Roma en Sinti.”

Hoewel het werk van de stichting bekroond werd met de Geuzenpenning, leidde het dichtdraaien van de subsidiekraan door de overheid toch tot het opheffen ervan. Sindsdien is Lalla Weiss de officieuze woordvoerder van de verder zeer gesloten Nederlandse Roma- en Sinti-gemeenschap.

Families

Hop: ,,Ik ben zeer vereerd dat ze er vandaag bij is met haar eigen kraam en zich daarnaast inzet om de muzikanten aan te kondigen. Er treden verschillende zeer getalenteerde muzikanten uit de omgeving op, waarvan Paulus Schäfer samen met Dominique Paats toch wel de grote klapper is. Maar waar het bij dit festival vooral om gaat, is dat families elkaar in een sfeervolle omgeving kunnen ontmoeten.”