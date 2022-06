Gevelgroen in centrum Oirschot

Zakkenrol­lers slaan weer toe, vooral in Eindhoven; zó word je gerold

BRABANT - Steeds vaker slaan zakkenrollers weer toe. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vooral in Eindhoven was het in de eerste maanden van dit jaar vaak raak. Vergeleken met vorig jaar werd er in heel Nederland ruim twee keer zo vaak zakken gerold.

22 juni