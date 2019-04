Gewapende woningoverval in Spoordonk, gemaskerde daders op de vlucht

Pannenkoe­ken­bak­ker in Eersel kan weer een speeltuin krijgen

16 april EERSEL - De uitbater van restaurant de Pannenkoekenbakker mag zijn tuin deels weer gebruiken als speeltuin. Deze aanpassing van het bestemmingsplan kreeg de steun van bijna de hele gemeenteraad. Toch betwijfelen de fracties of daarmee het conflict tussen exploitant en omwonenden over geluidshinder door spelende kinderen ten einde is.