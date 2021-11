Gewenste aantal sociale huurhuizen nagenoeg gehaald in Bergeijk, maar de lat ligt nu nóg hoger

BERGEIJK - In Bergeijk zijn in de afgelopen 12 jaar 880 woningen bijgebouwd, dat is in lijn met de prognoses van de provincie. Met het gevoerde grondbeleid van de gemeente in die periode is het nagenoeg gelukt om de gewenste hoeveelheid huizen voor starters, senioren en voor de sociale huur te realiseren.

Dat is de conclusie van de gemeentelijke Rekenkamercommissie. Die onderzocht hoe de gemeente in afgelopen jaren heeft proberen te voorzien in de woningbouwbehoefte in de gemeente, en of dat beleid succesvol is geweest.

58 procent van de gerealiseerde woningen was bestemd voor starters, senioren en zorgbehoevenden, ruim 19 procent voor sociale huur. Daarmee is er in de gemeente nagenoeg volgens de eigen normen (minimaal 60 procent huizen voor doelgroepen, en 20 procent sociale woningbouw) gebouwd.

Flinke uitdaging

De ambitie van de gemeente reikt nog verder: in nieuw beleid is een streven naar 30 procent sociale huur opgenomen. Dat wordt een flinke uitdaging, die wellicht vraagt om een ‘nadere afweging van de grondpolitiek’, concludeert de Rekenkamercommissie.

De gemeente is in de jaren na de woningcrisis minder zelf grond gaan kopen om bouwprojecten mogelijk te maken, vanwege de financiële risico’s die daaraan kleven. Wellicht is een actievere grondpolitiek weer nodig in bepaalde situaties om voldoende huizen voor doelgroepen te ontwikkelen, volgens de commissie.

Maatschappelijk belang beter onderbouwen

Ook adviseren de commissieleden het college om duidelijker te motiveren waarom de gemeente kiest voor een actieve of juist passieve grondpolitiek bij bepaalde bouwprojecten. Tevens zou in raadsvoorstellen beter mogen worden onderbouwd waarom een bouwinitiatief van maatschappelijk belang is, onder meer omdat voor zulke projecten soms enkele uitzonderingen of andere regels gelden.

De gemeenteraad heeft de ambitie om in de komende tien jaar meer te bouwen dan in de provinciale prognose is opgenomen, merkt het college op in reactie op het rapport. Bergeijk wil 1000 huizen in 10 jaar opleveren, in plaats van 600 woningen.