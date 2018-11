Gewonde bij grote uitslaande brand in Riethoven: van boerderijwoning is weinig meer over

RIETHOVEN - Aan het Eind in Riethoven woedt zondag op de vroege ochtend een grote uitslaande woningbrand. De langgevel woonboerderij staat over de volle breedte in brand. Het vuur vernietigt in rap tempo een boerderijwoning die als verloren moet worden beschouwd. In de woning bevonden zich drie mensen toen de brand uitbrak, een van hen is door een buurtbewoner uit het pand gehaald.