Gewonde havik aan de beterende hand: Vogelrevalidatiecentrum (VRC) Zundert ontfermt zich over de roofvogel

,,Vergelijk het met een heftige hersenschudding. Hij heeft nog weinig pupilreflex, zijn zicht is erg slecht. Dat komt door de botsing.” Aan het woord is Diwi Zagers van Vogelrevalidatiecentrum (VRC) Zundert. Ze heeft zich maandag over een gewonde havik ontfermd.

Alledaags is het niet. Het Zundertse centrum ontvangt jaarlijks 'zo'n tien à vijftien’ hulpbehoevende haviken, middelgrote roofvogels. Zagers, beheerder dierverzorging en educatie, vertelt dat ze in deze tijd van het jaar vooral veel in problemen verzeilde egels en zwanen verzorgt. Maar nu is het een havik die in Oost-, West- en Middelbeers tegen een raam is gevlogen.

,,Gisteren (maandag, red.) at hij nog niet, maar dat zegt niet zoveel. Haviken eten niet élke dag. We hebben er nu een duif bij gelegd, maar hij heeft er tot op heden nog geen trek in. Positief is wel: gisteren was hij wat suffer, vandaag maakt hij een meer alerte indruk.” De medewerkers van het revalidatiecentrum voorzien de vogel van medicijnen die het herstel dienen te bevorderen.

Beterende hand

Duidelijk is dat het om een jonge havik gaat. Zagers: ,,Hij heeft een juveniel kleed. Dat zie je aan de bruine, druppelvormige stippen op de borst. Op latere leeftijd krijgt een havik het ‘adulte kleed’, met de kenmerkende streepjes op de borst", zo verduidelijkt ze.