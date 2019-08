Gezellige drukte bij intiem jazzfestival in Oirschot

Omdat de straten rondom het centrum vanwege het jazzfestival waren afgezet, had het grote marktplein een dagje vrij deze zondag. Geen auto’s op haar rug. Hooguit droeg zij enkele mensen van het ene terras naar het andere. Want vooral bij die terrassen was de jazzmuziek te beluisteren en te beleven. Op de markt zelf stonden geen bandjes geprogrammeerd. Enkele buitenlocaties zoals de molen en De Enck deden deze keer ook mee.

Jurbena Jazzband

Rond enen stelt de Jurbena Jazzband zich op bij het terras van Gasterij de Beurs. Edward Nuiten, cornetspeler bij deze band, verwacht een mooie middag tegemoet te gaan. ,,We hebben prachtig weer. En het is leuk om de andere jazzbands te ontmoeten. We hebben goede contacten met elkaar, soms lenen we spelers aan elkaar uit. Straks, rond vijf uur, spelen we samen met andere muzikanten, daar verheug ik me ook op.”

Ondertussen loopt jazzband Mom’s Kitchen uit Bergen op Zoom in optocht richting het terras van theater De Enck. Het is echter erg warm en misschien ligt de locatie ook niet in de loop voor de jazzliefhebbers; het is er niet druk. Toch zijn de jonge muzikanten, twaalf leden tussen de 18 en 32 jaar, enthousiast en hebben lol. Joppe de Buyst en Jeroen Maas zijn de oprichters van de band die sinds vorig jaar april bestaat. ,,Straks spelen we ook nog op de markt. We hopen dan op meer publiek.”

J4 Jazz

Bij de brouwerij speelt J4 Jazz met easy-listening jazz. Een perfect geluid voor een zwoele zomerdag. De zangeres van de band heeft het warm, heet zelfs, maar dat maakt haar optreden niet minder energiek. Ze springt met blote voeten op een tafel en danst, zingt en verleidt het publiek. Very uit Oirschot geniet zichtbaar van het festival. ,,Zojuist waren we op de markt met de typische dixielandmuziek, en hier is weer een heel ander geluid te horen. Dat maakt het leuk. En deze zangeres hier doet me denken aan Tina Turner. Mooie interactie met het publiek heeft zij!”

Meneer en mevrouw Van den Breekel-van Kempen uit Oisterwijk zijn op de fiets naar het jazzfestival gekomen. Meneer Van den Breekel: “We komen regelmatig in Oirschot, gisteren nog om boodschappen te doen, en ik las over het jazzfestival. Daarom zijn we hier. We houden enorm van muziek, van allerlei soorten.” Mevrouw voegt toe: ,,Ik dans ook graag. Jive, tango, van alles. Op jazz kan je niet echt dansen, maar toch is het genieten hier.”

Edward Nuiten staat rond kwart over vijf bij de jamsessie met zijn cornettrompet in de kring en geniet van de solo’s van de muzikanten tijdens de afsluiting. ,,Ja, het was een mooi intiem festival met leuk en gezellig publiek.”

Volledig scherm Jazzfestival Oirschot

Volledig scherm Jazzfestival Oirschot