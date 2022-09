Gezellige Kiosk Brunch Riethoven; Ger Cremers ontvangt De Bouwman

RIETHOVEN - Op de Brouwerswei in het centrum van Riethoven was het zondagmiddag druk op de achtste Kiosk Brunch, waar de dorpsbewoners met een hapje konden bijpraten over de aflopende zomer.

Tijdens deze brunch ontving Ger Cremers De Bouwman; de dorpsonderscheiding voor vrijwilligers in de Riethovense gemeenschap. Wethouder Marko van Dalen overhandigde de oorkonde na een uitvoerige bloemlezing over de vele activiteiten van Cremers. Fon Sanders overhandigde vervolgens het bijbehorende bronzen beeldje De Bouwman, waarvan het origineel in De Rietstek staat.

Filmer en voorzitter

Cremers was in 1979 mede-oprichter van het Dorpsjournaal Riethoven. In die 43 jaar is hij actief als videofilmer en voorzitter. Het maandelijkse verschijnende dorpsblaadje De Houwmouw, waarvoor hij redactiewerk verricht, kan al 16 jaar op zijn inzet rekenen. Hij neemt de interviews en de foto’s voor zijn rekening en verzorgt de advertenties.

Ger Cremers krijgt het bronzen beeldje De Bouwman aangereikt.

Samen met zijn vrouw Jeanne is hij sinds 2018 officieel Zwerf Afval Prikker (ZAP-per). Via vaste routes en voorzien van een vuilniszak ruimen ze samen zwerfafval. Ieder jaar maakt hij opnamen van de musicalopvoering van groep 8 van de basisschool en zorgt hij dat alle leerlingen daarvan een dvd ontvangen. Ook van de Boomfeestdag maakt hij jaarlijks een videoverslag.

Binnen de sport heeft Cremers (63) eveneens zijn sporen verdiend. Tussen 1978 en 2006 was hij lid van volleybalvereniging Riethoven waarvan tussen 1978 en 1987 voorzitter. Daardoor was hij lid van de werkgroep die de bouw van sporthal De Kemphaan in 1986 begeleidde.

Organisator

Tussen 2012 en 2020 was hij mede-organisator van de jaarlijkse Kiosk Brunch. Voor muziekgroep Bas en de Judy Wells & Band regelde hij belangeloos optredens bij diverse evenementen in Riethoven en de Kempen. Ook de onlangs geopende Pronkwandelingen Riethoven heeft hij als project tot een goed einde gebracht.

Cremers is volgens kernraadvoorzitter Will van Gerwen als vrijwilliger bij allerlei evenementen en organisaties binnen de Riethovense samenleving actief en zorgt er daardoor voor dat Riethoven een positieve klank heeft in de regio. Van Gerwen benadrukte dat dit niet het einde betekent van zijn vrijwilligerswerk; Cremers is alweer met nieuwe projecten bezig.

Kinderen spelen in een container die is omgevormd tot een zandbak.

Na de plichtplegingen ging de brunch vrolijk verder. Kinderen spelen in een container die is omgevormd tot een zandbak of stuiteren in de springkussens die vlakbij de kiosk staan opgesteld. De broodjes gezond en de mini-hamburgers worden gretig gegeten en de oosterse tomatensoep smaakt lekker.

Mitchel Wouters uit Veldhoven zit samen met zijn vriendin Charlotte Snep uit Riethoven en zijn schoonouders aan een lange tafel. Hij geniet van zijn broodje gezond, terwijl hij luistert naar de stemmige klanken van de Judy Wells & Band. ,,Het smaakt goed,” zegt hij, terwijl hij weer een hap neemt. Ondertussen worden door de dorpscoöperatie Meer Riethoven de bonnen verkocht voor de hapjes en drankjes. Door corona vielen twee edities in 2020 en 2021 uit.