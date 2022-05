‘Gezelligste rondje van de Kempen is terug’

WESTERHOVEN - Het vertrouwde gezicht - strijdende wielrenners in rondjes om de kerk - keert terug in Westerhoven. Na de coronajaren vindt op 28 mei de zesde kermisronde van Westerhoven plaats. Mét een nieuw onderdeel.

,,Het is het gezelligste rondje in de Kempen”, zegt Jeff van Tongeren van het organiserende Wielercomité Westerhoven. Comitélid Marcel Das voegt eraan toe dat de renners de wedstrijd zeer waarderen ‘omdat er overal langs het parcours publiek is te vinden’.

Bestrijken in andere dorpen dit soort kermisronden ook vaak een deel van de wegen buiten de dorpskern; in Westerhoven zijn de smalle bochtige straatjes in de dorpskern uitgekozen als parcours. Van Tongeren: ,,Het unieke van onze Westerhovense Wielerronde is dat heel veel bewoners in de voortuin de barbecue aansteken, de klapstoeltjes uitslaan en de kratjes bier neerzetten om van dit spektakel te genieten. Zelfs zwembadjes voor de jongste kinderen ontbreken niet bij mooi weer en links en rechts schalt er de meest gevarieerde muziek uit muziekinstallaties.”

Voor het eerst

Voor het eerst is er ook een handbikewedstrijd voor mannen en vrouwen; favoriet voor de eindzege is Alex Boogers (klasse MH3) uit Luyksgestel. ,,We zijn de eerste in de regio met zo’n wedstrijd”, weet Wielercomité-lid Frank Claas. ,,Deze mindervalide handbikers gaan vanaf 13.00 uur met elkaar de strijd aan”, legt Van Tongeren uit.

Wielerliefhebbers die geen licentie van de KNWU meer hebben, maar nog steeds over sterke benen beschikken starten om 14.30 uur in de Funklasse. Later deze middag - om 16.00 uur - gaan de vrouwen (Beloften, Elite en Professional) van start voor hun 65 kilometer in het Belisol Klassement. Wielercomité-lid en voormalig Europees kampioen veldrijden, Maud Kaptheijns zal laten zien dat zij het stratencircuit in Westerhoven tot in de finesses kent. Van haar mag dan ook volgens het Westerhovense comité veel verwacht worden.

Uiteindelijk morgen de mannen (Beloften, Elite en Professional) vanaf 18.00 uur met ruim 120 deelnemers uitmaken wie de snelste is na 80 kilometer. Deze race maakt deel uit van het Aqualon Van Zutphen Kempencupklassement dat begin september eindigt met de kermisronde in De Weebosch.

Favorieten voor de winst zijn Nederlands kampioen Jarno Gmelich Meijling en de Belgische provinciaal kampioen van Antwerpen Sven Noels. De Belg zal er alles aan doen zijn vooral Nederlandse rivalen de loef af te steken. Ook veel regionale renners van TWC De Kempen uit Valkenswaard en Het Snelle Wiel uit Bladel hebben zich ingeschreven. Rond de klok van 20.00 uur moet deze strijd zijn apotheose krijgen. De start en finish zijn aan de Provincialeweg ter hoogte van De Buitengaander.

De toegang tot de Westerhovense Wielerronde is gratis. In en rondom het dorp is voldoende parkeergelegenheid te vinden. Gedurende deze dag zal de doorgaande Provincialeweg deels zijn afgesloten.