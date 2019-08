De getogen Hapertse heeft voor De Tierelier eerst - samen met Bouma - enkele jaren in Bergeijk op ’t Hof café ’t Barreke gerund. Het was een succesvol café, maar uiteindelijk was er gedoe over (vermeende) geluidsoverlast. ,,Af en toe zonk de moed me echt in de schoenen”, vertelt Verstappen. ,,Toen café-zaal Hoeks-Van Gompel op ’t Loo beschikbaar kwam, zagen we daarin onze kans.”