Gezichten van de horeca: Genieten van gast op de praatstoel bij Sindsdien in Eersel

Schoolver­zuim in Bergeijk neemt toe

14:20 BERGEIJK - In het leerjaar 2017-2018 telde de gemeente Bergeijk 2682 leerplichtige jongeren. Het aantal meldingen van verzuim bedroeg dat jaar 34. Dat is bijna het dubbele van het jaar daarvoor. Toen waren het er achttien. Dat staat in het regionaal jaarverslag leerplicht.