Gezin uit Spoordonk viert mijlpaal: samen 1000 jaar oud

Ze kwamen op het idee dat ze wel eens het mooie getal gezamenlijk konden halen, omdat hun moeder al eens eerder had gevierd dat ze 800 jaar besloeg samen met haar familie. De 77-jarige Jo vertelt. ,,Het zat al langer in mijn hoofd, al een paar jaar. We zijn eens goed gaan tellen en kunnen op 10 maart zeggen dat we samen exact duizend jaar oud zijn. Dat is best een bijzondere mijlpaal.”