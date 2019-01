Gezin van Bladelse hard getroffen door vulkaan Etna: ‘Je kan niet geloven dat je nog leeft, als je die verwoesting ziet’

De beelden van hun verwoeste huis blijven maar door het hoofd spoken bij Marlies van Erp. ,,In één klap was onze droom van een bed and breakfast weg. Onwerkelijk.” De Bladelse was juist zo opgelucht dat de verbouwing van hun logeerhuis - geleden bij de Etna-vulkaan op Sicilië, in het dorpje Aci Sant’Antonio - er op zat. Zij en haar man Giuseppe hadden op kerstavond de kamers online gezet, in de hoop snel de eerste gasten te kunnen begroeten. Ze woonden krap twee maanden in het huis.