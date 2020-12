Gezocht: nieuwe leden voor de dorpsraad Bergeijk 't Hof

BERGEIJK - Het is een probleem waar veel dorpsraden in kleinere plaatsen mee kampen: gebrek aan nieuwe leden. Ook de dorpsraad van Bergeijk ‘t Hof is naarstig op zoek naar nieuwe aanwas.

Het is de eerste keer sinds weken dat ze weer live de koppen bij elkaar steken sinds de tweede coronagolf dit najaar toesloeg. In een sfeervol vergaderzaaltje in het Aquinohuis bespreken de zes leden van de dorpsraad om de zes weken de belangrijke dossiers en signalen die in de kern ‘t Hof leven.

Te weinig leden

De vergadering start meteen met een heel belangrijk punt: de toekomst van de dorpsraad. Want deze raad heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. ,,Nu zitten er zes mensen in de raad. Maar dat is eigenlijk te weinig om zo’n grote kern als ‘t Hof goed te kunnen vertegenwoordigen,”aldus voorzitter Frans Pasmans.

Hij maakt er geen geheim van: graag zouden ze ook enkele nieuwe jonge leden verwelkomen. ,,Die hebben we nu nog nauwelijks in onze gelederen. Terwijl we juist graag een goede afspiegeling willen zijn van de gemeenschap in ‘t Hof.”

Meer bekendheid geven

En een jonger lid zou ook welkom zijn om een slag te maken in de pr. Want de dorpsraad is te lang teveel onzichtbaar geweest, volgens de leden. ,,We willen meer bekendheid aan onze raad gaan geven. Eind december krijgen we een splinternieuwe, veel mooiere website. En we willen graag meer op social media gaan doen, daar hebben we echt nog wat hulp bij nodig van een nieuw dorpsraadlid”, aldus lid Jennifer van Deursen, die verantwoordelijk is voor het beheer van de website.

‘Te weinig tijd voor dorpsraad’

Pasmans realiseert zich dat veel jonge mensen worden afgeschrikt door de hoeveelheid tijd die ze kwijt denken te zijn aan de dorpsraad. ,,Jonge ouders met kleine kinderen denken nu vaak: dat wordt me te druk naast het gezin en het werk. Maar dat verschilt erg per taak die je uitvoert. Daar kunnen we onderling afspraken over maken, daar komen we wel uit. Alle hulp is meegenomen! En we hebben maar één keer in de zes weken vergadering.”

Meer diversiteit

En hoe onbekend de dorpsraad dan ook nog mag zijn, de leden hebben in de afgelopen jaren inmiddels best wat belangrijke zaken voor elkaar gekregen, zo willen ze vanavond maar even benadrukken. Zo ondersteunde de dorpsraad een kleine werkgroep van vrijwilligers die met succes een nieuw netwerk van AED-apparaten in ‘t Hof wist te realiseren. En hun belangrijkste doel voor de komende jaren? Met een meer diverse, grotere club straks een breder geluid vanuit de gemeenschap richting het Bergeijkse gemeentehuis laten horen.

Aan welke eisen moeten aspirant-dorpsraadleden in ‘t Hof eigenlijk allemaal voldoen? Dorpsraadlid Agaath Bussing: ,,Betrokken en geïnteresseerd in de ontwikkelingen hier, en de doelgroepen die we hier in het dorp hebben. En natuurlijk voelsprieten voor wat er leeft in de gemeenschap.”