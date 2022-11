GGD-priklocatie Bladel is een schot in de roos; ‘Dit hadden ze veel eerder moeten doen’

Oirschot kan drie weken schaatsen op de Markt tijdens Winterpara­dijs

OIRSCHOT - It giet oan in Oirschot: van 16 december tot en met 8 januari staat alles op de Markt in Oirschot in winterse sferen tijdens Winterparadijs Oirschot. Ondanks of misschien wel door al die crises in de wereld: ,,Een beetje licht in donkere tijden.”

15 november