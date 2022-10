Gigantische make-over Kempervennen na anderhalf jaar klaar: ‘Maar aan de kipsaté is niet getornd’

Prikkelar­me kermis in Oirschot krijgt vervolg

OIRSCHOT - De prikkelarme kermis die op maandag 26 september tussen 14.00 en 16.00 uur werd aangeboden, komt in elk geval volgend jaar terug in Oirschot, aldus wethouder Corine van Overdijk: ,,We willen het een paar keer proberen om te zien of we aan een behoefte tegemoet komen.”

