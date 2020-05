Gijs Willems: ‘spin in verenigingsweb’ (1942-2020)

NECROLOGIERIETHOVEN - ,,Riethovenaar Gijs Willems was een van de hoofdslagaders van het Riethovense verenigingsleven”, zegt goede vriend en mede-koorlid Ad van Lieshout over hem. Willems overleed zondag op 77-jarige leeftijd.

Willems was een veelkleurig dorpsbewoner. In zijn dagelijks leven was hij voor zijn pensioen verpleegkundige in het MMC in Veldhoven. De lijst van zijn activiteiten in zijn vrije tijd is indrukwekkend lang. Hij zette zich al sinds 1972 op diverse manieren in voor de plaatselijke volleybalvereniging. Hij begon er als trainer en werd later leider van het vijfde elftal. Ook was hij tussen 1995 en 2002 redactielid en illustrator van het clubblad.

Daarnaast was hij in 1980 mede-oprichter van het Gregoriaans koor Schola Cantorum waarvan hij nog altijd secretaris was. In 1985 was hij als prins Guus de Witte de aanvoerder van het Bremspoerse carnaval. Jarenlang was hij als hulpsinterklaas betrokken bij de intocht van de goedheiligman.

Liefde voor historie

Vorig jaar nog was Willems actief betrokken bij de totstandkoming van het oorlogsmonument voor de omgekomen Australisch-Britse bemanning van de Lancaster. Willems ontwierp dit monument. Zijn liefde voor de lokale geschiedenis blijkt ook uit het feit dat hij, samen met Huub Knoops en Jan Das, de heemkundewerkgroep oprichtte. In die werkgroep heeft hij als voorzitter meegewerkt aan de verschijning van vijf boeken over de Riethovense historie. Lid van de heemkundegroep, Jos van den Putte, vond Willems ‘een minzaam en begripvol man die erg kwaad kon worden om onrecht’. ,,Een groot Riethovenaar die terecht onderscheiden werd met de Bouwman (dorpsonderscheiding, red.)”, aldus Van den Putte.