Gilde trakteert op krentenbollen aan huis in Eersel

Oirschot: beraad met onderne­mers in coronatijd

1 mei OIRSCHOT - Terwijl ondernemers midden in de coronacrisis nog vooral in de overlevingsmodus staan, wordt in Oirschot ook al wat verder naar de toekomst gekeken. Het plan is opgevat om een 'taskforce’ op te zetten, een beraad van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren.