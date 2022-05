Gildebroeders hebben het verbroederen gemist

‘Eindelijk! Wat hebben we uitgezien naar dit moment!’ In twee zinnen verwoordt het gilde uit Knegsel op haar Facebookpagina het gevoel dat zondagmorgen overheerst als 56 gilden zich klaarmaken voor de optocht door de kern van Wintelre. Daarvóór zijn op het gildeterrein aan het Kekkeneind talloze handen geschud met een welgemeend ‘Hoe is het?’.

Volledig scherm © Kees Martens/DCI Media

Twee jaar lang zette corona een streep door de activiteiten van de gildeverenigingen. ,,We hebben de afgelopen twee jaar weinig contact gehad als gildebroeders”, zegt Frans Spanjers. Hij is al 58 jaar lid van het Wintelrese gilde, dat in 2020 het jubileumfeest al op de agenda had staan. ,,Met kerstmis 2020 kregen we allemaal een presentje van het gilde om de moed er in te houden. Onze jaarlijkse teerdag op de maandag na Wintelre kermis ging dat jaar niet door. Vorig jaar mocht het wel, maar alleen overdag met een mis, een wandeling, het drinken van de erewijn en een koffietafel.” Schutter André Vosters van het Wintelrese gilde heeft het schieten op de zondagmorgen bij de schuilhut het meest gemist. ,,Je mist de sociale contacten met de andere gildebroeders. Sinds eind 2021 mag het schieten weer en daar ben ik heel blij mee.”

Volledig scherm Anne Klaassen deed mee aan de wedstrijd vendelen. © Kees Martens/DCI Media

Ook bij het Sint Jorisgilde uit Oostelbeers is het de afgelopen twee jaar nogal rustig geweest, zegt hoofdman Jeroen Hems. Hij snakte dan ook naar het samenzijn met de gildebroeders. ,,Zo gauw het kon, hebben we een teeravond georganiseerd.” Hij is blij dat er voor het eerst in twee jaar weer een groot gildefeest plaatsvindt. ,,Dit is verbroederen, dat hebben we echt gemist.”

Terwijl de thermometer de 25 graden aantikt, wisselen de leden van het St. Willebrordusgilde uit Esch hun te warme jas voor een gilet. Leo Konings is koning van het gilde. Hij heeft erg uitgekeken naar deze eerste gildedag. Wel constateert hij dat de opkomst bij zijn gilde nog op gang moet komen. ,,Het heeft tijd nodig voor iedereen weer net zo actief is als voor corona.”

Volledig scherm © Kees Martens/DCI Media

Schutter Jan Bunthof van het Heilig Kruisgilde uit Gerwen neemt zondagmiddag deel aan de wedstrijd schieten met geweer. ,,Tot aan corona schoten we elke zondag en woensdag bij ons gildeonderkomen. Het gezellige samenzijn, het verbroederen heb ik erg gemist.” Voor de gepensioneerde alleenstaande agrariër is het gilde heel belangrijk. ,,Maar ik denk dat de jeugd het meest last van corona heeft gehad. Als je jong bent, wil je uitgaan.” De Gerwenaar kijkt al uit naar tweede pinksterdag. Dan vindt bij het Sint Annagilde in Riethoven een grote kringgildedag van de kring Kempenland plaats.