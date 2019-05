Gilden Westelbeers en Middelbeers vieren gebroederlijk feest

Vermiste Truus Kramer uit Hulsel na zwerftocht gevonden in Belgische gracht: ‘Het had niet veel langer moeten duren. Ze had al blauwe lippen’

30 april HULSEL/TURNHOUT - Truus Kramer (76) uit Hulsel, die sinds maandagochtend werd vermist, is dinsdagmiddag gevonden in België. De vrouw werd met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in een gracht. Ze is opgenomen in het ziekenhuis van Turnhout.