GL-PvdA: ‘Nieuwe AH Bergeijk grote planologische blunder’

Kaart Begraaf­plaats in Oostel­beers duur vergeleken met Heeze: dit kost het in jouw gemeente

16:03 BREDA - Van alle begraafplaatsen in Nederland is Oud Ginneken in Breda het duurst. Je betaalt daar 9.911 euro voor een eenpersoonsgraf. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar begraafkosten van uitvaartverzorger Monuta. Twee jaar geleden bleek de begraafplaats ook al het duurst. Toen was het nog 9.472 euro. Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest in Oostelbeers staat in Brabant op de tweede plaats met 8000 euro.