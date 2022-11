Goed resultaat van het Nederlands elftal kan redding zijn voor het land Nederia in Elf van Oranje

De Veldhovenaar heeft een levendige fantasie en raakte al jong in de ban van fantasieverhalen. ,,De wereld en de fantasie in series als Lord of the Rings en Game of Thrones inspireren me.” Reizen die de administrateur later maakte naar onder meer Noord- en Zuid Amerika, Rusland, China en Zuid- en Noord-Korea helpen hem bij het bedenken van karakters en landschappen. ,,Door te reizen, krijg je meer inlevingsvermogen. Het is niet zo dat persoon A goed is en B slecht. Dat ligt veel gecompliceerder.”

Fietstocht op het strand

Momenteel ligt zijn eerste fantasieboek bij de editor. In de loop van volgend jaar gaat hij dat in eigen beheer uitgeven. Momenteel werkt hij aan het verhaal Elf van Oranje. Het idee voor dit verhaal ontstond in 2020 op de Filipijnen tijdens een fietstocht op het strand. ,,Ik dacht daar aan het fantasieras elf. Zo kwam ik bij het getal elf en de link met voetbal. Twee jaar bleef het verhaal in mijn hoofd zitten en weet ik al in grote lijnen hoe het afloopt. Twee maanden geleden ben ik begonnen met schrijven.”

Het verhaal gaat over Nederia, een mooi land dat overstroomd is door mysterieus en dodelijk duisterwater. Er zijn nog twaalf heuvels waarop de overlevenden verblijven. 11 krijgers willen het land redden. Ze doen dat onder leiding van de elf Galendil, de fantasierepresentatie van Louis van Gaal. Samen trekken ze de wijde wereld in om te ontdekken wat er is gebeurd en om een manier zien te vinden om het land te herstellen.

Quote Ik heb ook al een heel leuk idee voor de Formule 1 en dan in een ander genre Leon Pelgrim, schrijver

Horde goblins

De eerste achtduizend woorden heeft Pelgrim al geschreven. ,,Het verhaal zet zich voort op basis van de resultaten van het Nederlands elftal. Elke wedstrijd representeert een obstakel in het verhaal dat de groep moet zien te passeren, zoals een horde goblins of een draak. Bijzondere wapenfeiten uit de wedstrijd vertaal ik naar mijn verhaal. Een mooi afstandsschot dat doel treft, vertaal ik bijvoorbeeld naar een voltreffer van een boogschutter.”

Hoe verder Nederland in het toernooi komt, hoe meer van het mysterie wordt opgelost. Natuurlijk hoopt de schrijver dat Oranje de wereldtitel in de wacht sleept. ,,Dat hoop ik voor mezelf als voetballiefhebber, maar ook voor mijn verhaal en Nederia. Als Nederland geen wereldkampioen wordt, is Nederia niet gered.”

Snipperdag

Dinsdag neemt Pelgrim een snipperdag om het vierde hoofdstuk te schrijven. Gezien de overwinning van Nederland op Senegal zal het eerste obstakel geen al te groot probleem vormen voor de krijgers. De Veldhovenaar stelt dat zijn verhaal ook geschikt is voor mensen die niet van voetbal of fantasie houden. ,,Het verhaal is erg toegankelijk. Dat heb ik gehoord van voetbalvrienden die ik van tevoren om feedback heb gevraagd.”

Wie het verhaal wil volgen, kan terecht op leonpelgrim.com. Het verhaal is daar in het Nederlands en in het Engels te lezen. Als zijn initiatief een succes wordt, is Pelgrim van plan om zoiets met meer sporten te gaan doen. ,,Ik denk dan aan het vrouwenvoetbal. Maar ik heb ook al een heel leuk idee voor de Formule 1 en dan in een ander genre.”