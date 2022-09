Goede Doelen Week Hoogeloon kan ‘los’

Volgens Petra Castelijns van het stichtingsbestuur was de noodzaak aanwezig om een stichting in het leven te roepen. ,,We bemerken in het dorp een gebrek aan collectanten waarmee de continuïteit van de collectes in gevaar komt. Dat is niet nieuw. Ook in omliggende gemeenten is die tendens zichtbaar en ook daar heeft men de collectes gebundeld en vervangen door één gezamenlijke collecte voor alle doelen. De inwoners krijgen dan maar één keer per jaar een collectant aan de deur en daarmee is ook de belasting voor de collectant acceptabel. Sponsoren betalen de organisatiekosten (bank- en notariskosten en drukwerk) zodat de opbrengst geheel ten goede komt aan de goede doelen. De plaatselijke collectanten werken op vrijwillige basis’’.