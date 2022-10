Gouden Ambassadeursspeld voor Leendert Spijkers

Vakantie­par­ken zitten gewoon vol deze herfst: ‘De vakantie dichtbij lijkt crisisbe­sten­dig’

Traditiegetrouw is de herfstvakantie dé gelegenheid om met het gezin in een huisje te zitten op een vakantiepark. Maar gebeurt dat ook in de herfst in tijdens een crisis? De Brabantse vakantieparken zitten deze herfstvakantie gewoon vol. ,,We merken amper verschil”, zegt Marthijn Tabak van Center Parcs.

24 oktober