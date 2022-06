Gouden eremedaille van Gregoriusvereniging voor Noud van Beek uit Westerhoven

Van Beek (80) kreeg deze onderscheiding aan het einde van de feestelijke eerste pinksterdagviering in de Westerhovense Sint-Servatiuskerk. Na enkele mislukte pogingen die hilariteit veroorzaakten, werd deze opgespeld door medekoorlid Henja Klinkers in bijzijn van deken Felie Spooren.

Sint-Servatiuskoor 50 jaar

De misviering was sowieso erg feestelijk, omdat het parochiële Sint-Servatiuskoor haar vijftigjarig bestaan vierde. Van Beek is sinds 1980 lid van dit koor. Eerder was hij al in de periode 1960-1971 lid van het mannenkoor, dat in 1971 stopte . Daarnaast was hij diverse malen voorzitter van het gemengd Sint-Servatiuskoor en is hij nog steeds hulporganist.

Deken Spooren memoreerde dat Van Beek in 1965 startte met orgellessen bij Wim Bulten in Westerhoven. Later ging hij vanaf 1971 bij de muziekschool orgellessen volgen. In de coronaperiode, toen koorzang verboden was, verzorgde hij elke zaterdagavondmisviering de muziek op het orgel. Ook bij begrafenissen in die periode was Van Beek degene die op het orgel toch zorgde dat de muziek niet ontbrak.

Quote We zijn trots op jou, dat we dit met alle koorleden mogen vieren bij dit gouden jubileum van het Sint-Servatius­koor Felie Spooren, deken Sint-Servatiuskerk

Daarnaast was Van Beek 44 jaar lid van het Gregoriaans koor Schola Cantorum in Achel (België). Binnen dat muziekgezelschap was hij twintig jaar bestuurslid en 25 jaar organist. ,,We zijn trots op jou, dat we dit met alle koorleden mogen vieren bij dit gouden jubileum van het Sint-Servatiuskoor, samen met de parochianen in deze kerk,” aldus deken Spooren. ,,Het is erg attent van de Gregoriusvereniging om je hiervoor te bedanken. Het gaat je bijzonder goed.”

Aanvulling is welkom

Daarna bleek het nog een moeilijkheid om de speld bij Van Beek op zijn revers te spelden. De jubilaris bedankte het koor voor deze onderscheiding. Ook voor de steun die hij vanuit het koor kreeg toen het even wat minder met hem ging. Hij zei richting het kerkvolk dat het koor nog steeds aanvulling kan gebruiken. Uiteindelijk werd na applaus tezamen het Lang zal hij leven gezongen door de redelijk gevulde kerk en het koor.