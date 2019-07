Gouden week Jeugdvakantiewerk West en Middelbeers, met hoge gunfactor

Terwijl een groot deel van het dorp vakantie viert, zet de organisatie van Jeugdvakantiewerk West en Middelbeers nog de laatste puntjes op de i voor een echte feestweek. ,,We hebben al een heleboel tentjes toegezegd gekregen. Ik vermoed dat we nog wel wat hulp kunnen gebruiken bij het opzetten”, lacht Judith van Wagenberg. Zij is al elf jaar betrokken bij de organisatie. Thomas Rooijakkers is zelfs al dertien jaar één van de kartrekkers.