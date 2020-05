Gouverneur teruggefloten: Nederlanders toch nog niet op bezoek bij familie in Belgisch Limburg

Belgen mogen vanaf zondag maximaal vier mensen ontvangen. In Limburg werd die regel zo geïnterpreteerd dat dat ook Nederlanders mochten zijn. Maar minister Pieter De Crem wil eerst het advies van experts afwachten, zegt hij tegen de Vlaamse omroep VRT. Die spreekt hij later deze zaterdag. Op de Vlaamse versie van Qmusic erkent gouverneur Michel Carlier van Belgisch Limburg dat hij is teruggefloten.

De regel was ook wat verwarrend, omdat hij slechts voor één provincie zou gelden. In Antwerpen of Oost-Vlaanderen was nog geen besluit genomen over versoepeling van de grensmaatregelen. Dat zou betekenen dat familie in Lommel of Hamont-Achel wel kon worden bezocht, maar die in Mol en Turnhout niet. De federale overheid besloot zaterdagochtend dat er in de loop van de dag één beleid voor heel het land zal worden gemaakt.