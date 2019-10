Graf van onbekende soldaat krijgt naam en gezicht: Vernon James John. ‘Een speciale dag voor ons', reageert familie.

REUSEL - Precies 75 jaar lang stond op een van de zeven oorlogsgraven op het Reuselse kerkhof enkel de tekst ‘A soldier of the war, known unto God’. Nu staat er voor altijd te lezen dat hier Vernon James John begraven ligt, die op 24-jarige leeftijd in Reusel sneuvelde.

Reuselse memorialtoer memorabel

,,This a special day for me and my familiy," zegt Pete Mansell, de neef die zijn oom nooit in levende lijve zag. ,,We wisten al enige jaren dat Vernon in de buurt van Reusel gesneuveld was, want een van zijn kameraden had zijn identiteitsplaatje meegebracht. Mede doordat Vernons weduwe (met zijn enige kind) al snel hertrouwde en voor onze familie uit beeld raakte, hadden wij verder geen aanknopingspunten."

Quote Aanvanke­lijk wisten we niet waar te beginnen met zoeken. Het museum van de Welsh Fuseliers in Wales hielp mee om de losse eindjes aan elkaar te knopen en zo ontmoette ik Pete Mansell Marcel Vosters, Reuselnaar

In Reusel begon Marcel Vosters anderhalf jaar terug aan de naspeuringen naar het laatste graf met een onbekende soldaat. Dat was in de aanloop naar de bevrijdingsfeesten. Gisteren en vandaag wordt gevierd dat ook Reusel zich op 3 oktober 1944 vrij en bevrijd mocht noemen. ,,Aanvankelijk wisten we niet waar te beginnen met zoeken," blikt Vosters terug. ,,Het museum van de Welsh Fuseliers in Wales hielp mee om de losse eindjes aan elkaar te knopen en zo ontmoette ik Pete Mansell.”

Eregasten



Enkele tientallen Engelse familieleden zijn de eregasten bij de Reuselse bevrijdingsfeesten. Ze kijken mee naar het vredesconcert The Armed Man dat in de kerk uitgevoerd wordt en bezoeken de tentoonstelling in het gemeentehuis waar alle gesneuvelden en gevallenen uit Reusel-De Mierden een gezicht hebben gekregen. Ze volgen ook het spoor terug van de gevluchte inwoners naar Postel en Hooge Mierde en bezoeken het oorlogskerkhof in Valkenswaard.

Tussendoor openen ze ook mee het nieuwe bevrijdingspad en leggen ze een krans op de graven, ook dat van Vernon James John.

Opgelucht