Grandes Fiesta Bladel krijgt publiek niet naar binnen

Nieuw leven in blazen

,,Er is voor deze groep verder niets", zegt Bram Gijbels. ,,Jaren terug was zo'n stapavond voor jongeren een groot succes in Hooge Mierde. Daarna verplaatste de stapavond zich naar De Valk in Reusel en aanvankelijk trok dat ook een volle zaal. Maar op enig moment liep het terug en ging het initiatief ter ziele. Nu hopen wij het weer nieuw leven in te blazen. Het is niet alleen voor jongeren uit Bladel, maar uit de hele Kempen."

Maar er is één probleem: er komt nog niemand opdagen.