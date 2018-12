Gratis trouwen beperkt in Reusel-De Mierden

REUSEL-DE MIERDEN - Gratis trouwen wordt in Reusel-De Mierden beperkt. De regeling was niet meer van deze tijd, vindt de gemeente.

Voorheen kon iedereen, of je nu in Reusel-De Mierden woonde of niet, aanspraak maken op de regeling om gratis te trouwen of een partnerschap te laten registreren. Volgens de nieuwe spelregels moet één van de twee personen in de gemeente wonen. Bovendien mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan 120 procent van de bijstandsnorm. Voor gratis trouwen zijn twee tijdstippen op maandagochtend gereserveerd.

Sober

Gratis trouwen dateert van 1879. De mogelijkheid werd in de wet opgenomen om minder draagkrachtigen de kans te geven zonder kosten in het huwelijksbootje te stappen. Nu is het steeds meer een keuze die mensen maken om notariskosten te besparen, licht een gemeentewoordvoerder het besluit toe. En omdat steeds meer gemeenten gratis trouwen beperken, gaan bruidsparen in die steeds kleinere vijver zoeken naar gemeenten die de mogelijkheid nog wel bieden. In 2018 werden in Reusel-De Mierden tot nu toe 32 gratis huwelijken of partnerregistraties gesloten. „De kosten die de gemeente hiervoor maakt, moeten gedragen worden door de gemeenschap.”